تأجيل الحكم على مايكل فلين

أجل قاض في محكمة فدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن الثلاثاء النطق بالحكم في حق مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى شهر آذار/مارس من العام المقبل.

وألمح القاضي إميت ساليفان إلى أن فلين كان سيواجه عقوبة بالسجن لو أصدر الحكم قبل انتهاء تعاون فلين مع المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية روبرت مولر.

وكان مولر رفع توصيات إلى المحكمة بإعقاء فلين من عقوبة السجن أو تقليصها إلى الحد الأدنى كمكافأة على اعترافه بالذنب في إخفاء اتصالاته مع مسؤولين روس وأتراك أثناء استجوابه من قبل محققي المكتب التحقيقات الفدرالي.