بعد التأجيل.. الاتحاد الإسباني يعلن موعد الكلاسيكو

أعلنت رابطة الدوري الاسباني أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستقام في 18 ديسمبر المقبل.

وتأجل الكلاسيكو بسبب التوتر في إقليم كاتالونيا، إذ يستعد العملاقان ريال مدريد وبرشلونة للقاء في الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويشهد إقليم كاتالونيا أعمال شغب عقب إعلان المحكمة العليا الاسبانية أخيرا الحكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما بسبب دورهم في محاولة الاقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وأفادت تقارير صحافية محلية أن الناديين الغريمين رفضا فكرة إقامة المباراة في العاصمة مدريد.

وكان الغريمان التقليديان قد توصلا سابقا إلى اتفاق حول الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي كان اقترحه الخميس النادي الكاتالوني على لجنة المسابقات.

والثامن عشر من ديسمبر سيكون يوم أربعاء وسيشهد مباريات كأس الملك، ولكن برشلونة وريال مدريد لن يشاركا في تلك المرحلة من المسابقة المحلية.