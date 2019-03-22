تأجيل بريكست.. ماذا يحدث الآن؟

خاص "الحرة"

مسار البريكست غارق في الغموض، لكن ما يمكن تأكيده الآن هو أن المملكة المتحدة لن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس الجاري بعد أن وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد الخروج، الخميس.

وبحسب مراسل الحرة في لندن، فإنه ​من المرتقب أن تحاول تيريزا ماي تمرير اتفاق البريكست مرة ثالثة في مجلس العموم مطلع الأسبوع المقبل، ربما الثلاثاء 26 آذار/مارس، إذا سمح بذلك رئيس مجلس العموم.

إذا صوتت أغلبية النواب لصالح الاتفاق، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 22 أيار/مايو المقبل، غير أنه ستكون هناك فترة انتقالية تنتهي مع نهاية 2020. ​

أما إذا صوتت أغلبية النواب مجددا ضد الاتفاق، فسيكون على المملكة المتحدة أن تقرر مسارها قبل تاريخ 12 نيسان/أبريل المقبل، وحينها ستكون الخيارات المتاحة أمامها كالتالي:

- الخروج 12 نيسان/أبريل بدون اتفاق.

- ​الخروج 12 نيسان/أبريل باتفاق (إن تمكنت تيريزا ماي من فرض تصويت رابع في مجلس العموم ونجحت في تمرير الاتفاق).

- ​تأجيل البريكست لمدة طويلة (بعد موافقة الاتحاد الأوروبي وهو الذي يقرر مدتها)، وسيكون حينها على لندن أن تشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تنظم في 24 أيار/مايو المقبل.

- تنظيم استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي أو سحب طلب الخروج من الاتحاد الأوروبي.