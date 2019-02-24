تأجيل محاكمة 'الضيف'

قررت محكمة الأمور المستعجلة السبت تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد صناع فيلم الضيف والمطالبة بمنع عرضه في السينما، إلى جلسة السادس من نيسان/أبريل المقبل.

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعواه بعد أن انتقد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خالد الجندي الفيلم بسبب تناوله مسألة فريضة الحجاب من عدمه، كما أشار إلى أن هناك أخطاء في قراءة الآيات القرآنية.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب يميل إلى آراء متشددة، ينزل ضيفا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني الذي يتبنى أفكارا ليبرالية، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى.

يعيش الدكتور التيجاني أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش مثير بين الضيف واﻷب، حيث تفتح فيه مواضيع جريئة، منها الحجاب.

فيلم "الضيف" من إخراج هادي الباجوري وهو التجربة الثانية في كتابة السيناريو لإبراهيم عيسى، بعد فيلم "مولانا".