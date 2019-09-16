تأخير رحلة لـ 11 ساعة بعد ضياع جواز سفر الطيار

تأخرت رحلة من فيتنام حوالي 11 ساعة بعد أن فقد الطيار جواز سفره.

وكان من المفترض أن تغادر الرحلة "TW122"، التابعة لخطوط "T'way Air"، في تمام الساعة 10:35 من مساء الجمعة، من مدينة إنشيون إلى سيول، لكن غلطة الطيار لم تسمح له بدخول المطار، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إندبندنت".

واضطر 160 مسافرا للانتظار حتى تمكنت الشركة من العثور على طيار بديل، الرحلة انطلقت أخيرا في الساعة 9:40 من صباح السبت.

وقامت الشركة بحجز غرف فندقية للمسافرين وقدمت لهم وجبة الفطور، وقال متحدث باسم الشركة في مقابلة مع صحيفة "The Korea Times": "نحن نراجع حاليا تنفيذ أمر تأديبي تجاه الطيار، كما نناقش التعويضات المقدمة للركاب".

وأتى هذا بعد أسبوعين من تطوع أحد المسافرين ليطير برحلته بعد تأخر الطيار الأصلي، وصادف أن المسافر طيار أصلا في شركة "easyJet"، وتطوع لقيادة الطائرة ليتمكن من اللحاق بإجازة ابنه ويمنع تأخير الرحلة.

وظهر الطيار المسافر في مقطع فيديو وهو يتحدث للمسافرين على متن الرحلة، قال مازحا إنه يود بدء رحلته مضيفا "إن لم تمانعوا ارتدائي لهذه الملابس غير الرسمية فإنه بإمكاني أخذكم للوجهة المطلوبة".