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رياضة

دوري الأبطال.. تأهل دورتموند وتوتنهام

من مباراة دورتموند وكلوب بروج Photo: AFP

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله سلبا مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي الأربعاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

ورفع دورتموند رصيده إلى عشر نقاط.

وتأهل توتنهام هوتسبير إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا عندما سجل لاعبه كريستيان إريكسن هدفا في شباك إنتر ميلان الإيطالي في استاد ويمبلي الأربعاء.

ورفع الفوز رصيد النادي اللندني إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية متساويا مع ضيفه الإيطالي لكن توتنهام يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على منافسه.

ولا يزال توتنهام بحاجة للفوز خارج أرضه على برشلونة متصدر المجموعة في الجولة الأخيرة الشهر المقبل ليضمن الظهور للمرة الثالثة في مرحلة خروج المغلوب في البطولة.

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