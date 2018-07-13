تابوت أسود في مصر.. أمل في العثور على الإسكندر

أكبر تابوب أثري عثر عليه على الإطلاق في مدينة الإسكندرية، هكذا وصف العلماء الاكتشاف الأثري الجديد.

وتم اكتشاف التابوت الذي يبلغ طوله نحو 185سم، في أحد مواقع البناء بمدينة الإسكندرية على عمق خمسة أمتار تحت الأرض.

وقال مسؤولون في وزارة الآثار المصرية إن التابوت يعود للعصر البطلمي الذي بدأ بوفاة الإسكندر الأكبر في 323 ق.م وتقسيم القادة العسكريين اليونانيين لامبراطوريته، حيث وقعت مصر تحت يد القائد بطليموس الذي ورث حكمها لأولاده.

وانتهى عصر البطالمة بوفاة آخر ملكة وهي كليوباترا، التي توفيت في عام 32 ق.م. بالتزامن مع احتلال الرومان لمصر بقيادة أوكتافيان.

ويرجح علماء الآثار أن التابوت الأسود يعود لأحد النبلاء في العصر البطلمي، وبجانب التابوت عثر على رأس مصنوع من المرمر إلا أن ملامح صاحبه قد طمست بفعل الزمن.

ويقول وزير الآثار الأسبق زاهي حواس لصحيفة The Telegraph، "لابد أن المقبرة تعود لأحد النبلاء لأن التابوت مصنوع من الجرانيت.. بالنسبة لشخص قادر على جلب الجرانيت من أسوان التي تبعد عن الإسكندرية بنحو 600 ميل، فبالتأكيد كان شخصا غنيا".

ومن المقرر أن يفتح علماء الآثار التابوت خلال الأيام القادمة، فيما يرجح أن يتم فتحه في موقع الاكتشاف نظرا لصعوبة نقله كقطعة واحدة، بحسب صحيفة The Guardian.