نتانياهو: سنواصل محاربة إيران في سورية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إن إسرائيل ستواصل تنفيذ عمليات في سورية، في تصريح جاء بعد إعلان روسيا اعتزامها تزويد دمشق بنظام صاروخي متطور مضاد للطائرات.

وقال نتانياهو للصحافيين قبل أن يستقل طائرته إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "سنواصل العمل على منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سورية وسنواصل التنسيق العسكري بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي".

وعقدت الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعا طارئا الثلاثاء لبحث التوترات الأخيرة مع سورية بعد إسقاط الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة إليوشين-20 الروسية فوق البحر المتوسط.

وأدى الحادث الذي قالت موسكو إن سببه تصرف متعمّد للطيارين الإسرائيليين ولا يمكن إلا أن يضر بالعلاقات مع إسرائيل، إلى مقتل 15 عسكريا روسيا.

وأعلنت روسيا الاثنين أنها ستسلم في غضون أسبوعين منظومة صواريخ اس-300 إلى نظام بشار الأسد.

وقد حذرت إسرائيل روسيا الاثنين من تداعيات قرارها تعزيز الدفاعات الجوية لحليفتها سورية.