تايوان تصبح أول دولة آسيوية تجيز زواج المثليين

أقر المجلس التشريعي في تايوان قانونا يسمح بزواج المثليين هو الأول من نوعه في آسيا، ويمثل دفعة للناشطين المدافعين عن حقوق المثليين الذين ناضلوا من أجل القضية على مدى عقدين.

واحتفل الآلاف بمن فيهم الأزواج من المثليين خارج البرلمان في تايبيه، ورفع العديد منهم أعلاما تحمل ألوان قوس قزح ولافتات كتب عليها "التصويت لا يمكن أن يفشل".

ووافق المشرعون، الذين يتعرضون لضغوط من قبل مجموعات المثليين جنسيا وكذلك المنظمات الكنسية التي تعارض هذه الخطوة، على معظم مشروع القانون الذي ترعاه الحكومة والذي يعترف بزواج المثليين ويمنح الأزواج العديد من مزايا الضرائب والتأمين وحضانة الأطفال المتاحة للأزواج التقليديين.

هذا يجعل تايوان الأولى في آسيا التي تسن قانونا شاملا يسمح ويضع شروطا لزواج المثليين.

وقالت المحكمة الدستورية التايوانية في مايو/ أيار 2017 إن الدستور يسمح بزواج المثليين ومنحت البرلمان عامين لتعديل القوانين وفقا لذلك.

وحشد قرار المحكمة الجماعات المدافعة عن المثليين الذين يدافعون عن المعاملة العادلة، وكذلك المعارضين بين الجماعات الكنسية والمدافعين عن القيم العائلية الصينية التقليدية التي تؤكد على أهمية الزواج والتناسل.

على الرغم من أن الصين تقول إن تايوان جزء منها، إلا أنها دولة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي ولديها مجتمع مدني نشط مكرس لتعزيز حقوق الأقليات الجنسية والإثنية والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.