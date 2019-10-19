تبادل اتهامات بين تركيا والقوات الكردية بخرق الهدنة

اتهمت تركيا السبت قوات سوريا الديموقراطية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليه بمساعدة واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن تركيا تلتزم بالاتفاق وإن القوات الكردية قامت بـ14 هجوما في آخر 36 ساعة.

من جانبها قالت سوريا الديموقراطية إن تركيا فشلت في الالتزام بشروط وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ورفضت رفع الحصار الذي فرضته على بلدة حدودية رئيسية في شمال شرق سوريا بعد 30 ساعة من سريان الهدنة.



دعت قوات سوريا الديمقراطية السبت نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي تفاوض على الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتحمل مسؤولية فرض وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.



وبدأ وقف إطلاق النار بداية صعبة، مع قتال متقطع وقصف حول بلدة رأس العين يوم الجمعة.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا السبت إن المقاتلين السوريين الذين تدعمهم تركيا منعوا قافلة طبية من الوصول إلى رأس العين منذ الجمعة.