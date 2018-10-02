تبرئة مشجعين مصريين من تهمة 'قلب النظام'

برأت محكمة عسكرية مصرية الثلاثاء أربعة من مشجعي فريق نادي الزمالك لكرة القدم (ألتراس وايت نايتس) من تهمة "تأسيس جماعة على خلاف القانون وقلب نظام الحكم"، حسب ما أفاد به والد أحد المشجعين الأربعة.

وقال علي فهيم، والد سيد علي فهيم، الشهير باسم "مشاغب" والموكل بالدفاع عنه إن "محكمة الجنايات العسكرية برأت سيد وثلاثة آخرين حضوريا، وقضت غيابيا بالسجن المؤبد (25 عاما) لأربعة آخرين في القضية" ذاتها.

وأفاد فهيم بأن نجله "لن يخلى سبيله لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى".

وترجع القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم وايت نايتس" إلى نهاية شباط/فبراير 2015 حين وجهت النيابة للمتهمين اتهامات تتعلق بـ"إضرام النيران في استاد القاهرة وقاعة المؤتمرات واستاد الهدف، والإتلاف العمدي للأموال العامة".

و"الألتراس"هي مجموعات شديدة الولاء لفرق كرة القدم بالأندية الشهيرة، وتعرض أعضاؤها خلال أكثر من حدث رياضي للحبس بسبب ما يوجه لهم دائما من اتهامات بإثارة الشغب والعنف في المباريات.

وفي 2015 حظر القضاء المصري روابط المشجعين.