تبلغ ثلاثة مليارات دولار.. ناسا تعقد صفقة مع لوكهيد للعودة إلى القمر

عقدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الاثنين، صفقة مع شركة "لوكهيد مارتن" بلغت ثلاثة مليارات دولار، لصناعة ثلاث كبسولات من نوع "أوريون"، للسماح لرواد الفضاء بالعودة إلى القمر بحلول عام 2024.

وتتضمن الصفقة الضخمة صناعة ثلاثة كبسولات في المرحلة الأولية مقابل 2.7 مليار دولار، لصالح مهمات "Artmis" من "III وحتى V" للعودة إلى القمر، وستتسع كل كبسولة لأربعة رواد فضاء.

وتنوي الوكالة طلب ثلاثة كبسولات إضافية خلال السنة المالي في 2022، لصالح مهمات "VI حتى VIII" مقابل 1.9 مليار دولار، وفقا لبيان صادر عن "ناسا"، في حين ستطلب الوكالة ست كبسولات إضافية في وقت لاحق.

وقالت الوكالة في بيانها إن هذا العقد "يضمن استمرار أنتاج أوريون خلال العقد القادم، وإنه يعكس مدى التزام ناسا في تأسيس وجود دائم على القمر واسترجاع معرفة جديدة والتحضير لإرسال رواد الفضاء إلى المريخ".

ويتوقع أن تتحمل كبسولات "أوريون" البعثات الفضائية إلى القمر وأن تتمكن من الوصول إلى المريخ وما بعده.

وتأمل الوكالة بأن طلب هذه الكبسولات مسبقا قد يساعدها في توفير المال مستقبلا، ويفترض بأن الوكالة ستتمكن من إعادة استخدام الكبسولات مرة واحدة على الأقل.

وطلبت "ناسا" من قطاع العلوم الفضائية اقتراح مشاريع لمركبات بنهاية يوليو، ستمكن من إنزال رائدي فضاء على القمر بحلول 2024، من ضمنهما أول امرأة على القمر.

ويتوقع انطلاق بعثة "Artemis I" من دون تسيير بشري بحلول عام 2020، بينما يتوقع إطلاق بعثة "Artemis II" بقيادة بشرية في 2024.