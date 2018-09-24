تثبيت حكم بسجن بريطانية أدخلت دواء محظورا إلى مصر

أفادت وسائل إعلام بريطانية الاثنين بأن السلطات المصرية رفضت طلب استئناف تقدمت به مواطنة بريطانية تقضي حكما بالسجن بعد إدانتها بإدخال مئات الأقراص من الأدوية المسكنة المحظورة في مصر.

وحكم على لورا بلامر البالغة 34 عاما بالسجن ثلاثة أعوام في 2017 بعد أن عثر على 290 قرصا من عقار ترامادول في حقيبة سفرها.

وكانت بلامر تأمل أن توافق محكمة الاستئناف المصرية على قولها إنها لم تكن على علم بأن الدواء محظور في مصر، لكن القضاة ثبتوا إدانتها وعقوبة السجن التي حكمت بها.

ونقلت وسائل إعلام أن القضاة رأوا أن "الجهل بالقانون لا يعد دفاعا وأن الحكم الأساسي الذي صدر بحق بلامر صحيح".

واعتقلت البريطانية في المطار في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عندما توجهت إلى منتجع الغردقة في البحر الأحمر.

وقالت الشابة إنها كانت تنقل أقراص الدواء إلى شريكها المصري الذي يعاني من آلام في الظهر دون أن تعلم أنها ممنوعة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الترامادول محظور في مصر ويحتاج إلى وصفة طبية لصرفه لأي مريض، مشيرة إلى أنه يستخدم بديلا عن مخدر الهيروين.