تجار: الأمم المتحدة تشتري 50 ألف طن قمحا لليمن

قال تجار أوروبيون الثلاثاء إن وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة اشترت في الآونة الأخيرة نحو 50 ألف طن من قمح الطحين لشحنه إلى اليمن.

ومن المتوقع أن يكون توريده من منطقة البحر الأسود، وعلى الأرجح من رومانيا. وسيتم شحن القمح في كانون الأول/ديسمبر من ميناء كونستانتا الروماني.

وتوفر الأمم المتحدة إمدادات إغاثة كبيرة لليمن مع استمرار الصراع في البلاد. وتقول إن ثلاثة من بين كل أربعة من سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون نسمة بحاجة لمساعدة غذائية، بينما يواجه حوالي ثمانية ملايين شخص خطر المجاعة.

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة التي تؤكد أن ثلاثة أرباع اليمنيين بحاجة لمساعدات وأنّ خطر المجاعة يتهدّد مناطق بأسرها.