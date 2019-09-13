تجاوزت قيمته الذهب.. ماذا تعرف عن البلاديوم؟

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال الأيام الأخيرة، لتصل الخميس مستويات قياسية جعلتها أغلى من الذهب!

فما هو معدن البلاديوم؟ وما سر اهتمام الدولة المصنعة به؟ وهل هو معدن أثمن من الذهب؟

سعر البلاديوم تجاوز الجمعة 1600 دولار للأونصة (الأوقية)، وهو رقم قياسي أرجعه متابعون للأزمة الحاصلة في مناجم جنوب أفريقيا في القارة السمراء.

ويعود اهتمام الدول بمعدن البلاديوم كونه أساسيا في عمليات التصنيع الكبرى وعلى رأسها صناعة السيارات.

البلاديوم، الذي قد يتواجد في خامي النحاس والنيكل، يستخدم كذلك كعامل مساعد في صناعة المجوهرات وفي مجال طب الأسنان هو معدن أبيض فضي لامع نادر.

اكتشفه وليام هايد ولاستون William Hyde Wollaston عام 1803، وأخذ اسم مذنّب كان قد اكتُشِف قبل عامين من ذلك الحين.

في 2005، كانت روسيا المنتج الأول للبلاديوم في العالم بحصة لا تقل عن 50% من إجمالي الانتاج العالمي ويتبعها كل من جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة، وكندا.

يُعدّ معدن البلاديوم، واحدا من ستة عناصر أخرى تنتمي لمجموعة المعادن البلاتينية، وقدر علماء إجمالي مخزون البلاديوم الموجود في العالم بأكثر من مئة ألف طن، سبعون بالمئة منه يوجد بجنوب أفريقيا.

يستخدم البلاديوم في عديد الصناعات، ذلك لأنه يسهل عمليات الهدرجة (مجموعة التفاعلات الهيدروجينية) خصوصا عند تسخينه في درجات حرارة مرتفعة.

يدخل أيضا في صناعة عدد من أدوات طب الأسنان والذهب الأبيض، إذ أن اللون الأساس للذهب هو الأصفر وبمجرة إضافة البلاديوم له يكتسب لونه الأبيض.

يستخدم البلاديوم كذلك في صناعة السبائك والمجوهرات، وكذا التوصيلات الكهربائية والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الساعات المختلفة.