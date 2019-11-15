تجدد الاحتجاجات في الأحواز وفيديو يظهر اشتباك الأمن الإيراني مع المتظاهرين

تجدد الاحتجاجات الجمعة في محافظة خوزستان الإيرانية ذات الكثافة السكانية العربية، وخاصة في العاصمة الأحواز، وفقا لناشطين.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو على تويتر تظهر أعدادا من المحتجين تجوب الشوارع، وأكدوا أن السلطات اشتبكت مع المتظاهرين واعتقلت عددا منهم.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق موجة احتجاجات ليلية مساء الخميس ووقوع هجمات على محطات وقود في عدة مناطق إيرانية، بعد قرار الحكومة تقنين ورفع أسعار البنزين.

وعمت مظاهرات واسعة أكبر المناطق العربية في إيران، الأحد والاثنين، بعد اتهامات للنظام في طهران باغتيال الشاعر العربي حسن الحيدري، عبر تسميمه.

وحسن حيدري، هو شاعر عربي اعتقل العام الماضي ثم أطلق سراحه بكفالة، قبل أن يتعرض للاغتيال في مستشفى الشفاء من جراء جرعة عالية السمية الأحد.

وردد المحتجون شعارات مناوئة للنظام الإيراني، مطالبين في نفس الوقت بوقف الاعتقالات التعسفية، والتضييق الثقافي الذي يشمل منع ارتداء الزي العربي، والدراسة باللغة العربية.

وزادت العقوبات الدولية من المشكلة مع القيود على استيراد المعدات لإصلاح وتحديث المنشآت النفطية.

وتواجه إيران أزمة اقتصادية بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات عليها إثر انسحابها عام 2018 من الاتفاق النووي.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء الماضي بأن بلاده تعيش "أصعب أوقاتها" منذ عقود.