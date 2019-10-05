تجدد تظاهرات العراق وسقوط قتلى في بغداد

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية السبت إن خمسة متظاهرين قتلوا وأصيب اخرون بعدد تجدد المواجهات مع الشرطة في بغداد.

وتجددت التظاهرات في وسط العاصمة العراقية التي شهدت إطلاق رصاص حي باتجاه متظاهرين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير، حسب وكالة أسوشيتيد برس.

وانطلقت تظاهرات حاشدة في الديوانية رغم حظر التجول المفروض في المدينة منذ يوم الخميس.

وفي الناصرية جنوب العراق قال شهود عيان للحرة إن اعدادا من المتظاهرين تجمعوا وسط المدينة بعد قيام السلطات المحلية برفع حظر التجول.

وأفادت مصادر للحرة بأن قوات الأمن اعتقلت عددا من المتظاهرين أثناء تجمعهم في منطقة العشار وسط البصرة جنوب العراق.

والسبت هو اليوم الخامس من الاحتجاجات التي نظمت في بغداد والمحافظات الجنوبية وتصدت لها قوات الأمن بالرصاص.

وقتل نحو مئة شخص في التظاهرات التي بدأت ضد الفساد وللمطالبة بتأمين خدمات الكهرباء والماء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.