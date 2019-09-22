تجدد المواجهات المسلحة في ضواحي العاصمة الليبية

تجددت المواجهات المسلحة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات خليفة حفتر، صباح الأحد.

وأكد مصدر عسكري في قوات الجيش الوطني الذي يقوده خليفة حفتر، في تصريح لقناة الحرة، أن قوات الجيش تمكنت من التقدم والسيطرة على بعض النقاط في منطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة.

من جانب آخر، قال مصدر عسكري في قوات حكومة الوفاق لقناة الحرة إن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات إلى المنطقة لصد تقدم قوات حفتر واستعادة السيطرة على النقاط التي فقدها جنود حكومة الوفاق.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلنت في وقت متأخر من مساء السبت استعادة السيطرة على معسكر اليرموك في جنوب العاصمة الليبية طرابلس بعد مواجهات مسلحة مع قوات خليفة حفتر التي تمكنت في وقت سابق من السيطرة على أجزاء من المعسكر لفترة قصيرة.

ونشر موالون لحكومة الوفاق في وقت مبكر من صباح الأحد مقاطع فيديو تظهر مقاتلين في داخل المعسكر وهم يؤكدون سيطرتهم عليه.

وقال صلاح بادي القائد العسكري التابع لقوات حكومة الوفاق إن القوات استعادت السيطرة على المعسكر وعادت إلى مواقعها بعد كر وفر خلال المواجهات مع قوات خليفة حفتر، مؤكدا أن قوات حكومة الوفاق لن تسمح لقوات خليفة حفتر بالتقدم في المعركة أو السيطرة على المعسكر

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر نفذت غارات جوية على معسكر اليرموك وفي منطقة عين زارة وفي منطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة في وقت متأخر مساء السبت.