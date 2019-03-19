تجربة تغير مفهوما سائدا عن الأسبرين

تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميا للوقاية من نوبة قلبية أو سكتة دماغية لمعظم كبار البالغين، لم يعد ينصح به وفقا لإرشادات جديدة.

فبعد أن اعتقد الأطباء لعقود إن تناول 75 إلى 100 ميليغرام من الأسبرين يوميا قد تمنع الإصابة بمشاكل في القلب والأوعية الدموية، قلبت الكلية الأميركية لأمراض القلب وجمعية القلب الأميركية هذه الفكرة.

وتوصلت تجربة سريرية كبيرة إلى أن تناول الأسبرين بجرعة منخفضة يوميا، لم يكن له أي تأثير في إطالة عمر كبار السن الأصحاء بل إن الدراسة اقترحت احتمال وجود علاقة بين الدواء ونزيف كبير.

التوصيات التي صدرت الأحد تقول إن الأسبرين بجرعة منخفضة لا ينبغي وصفه من أجل منع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين بشكل روتيني للبالغين الذين يزيد عمرهم عن 70 عاما أو لأي شخص بالغ معرض لخطر النزيف.