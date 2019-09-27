تجربة جديدة لفيسبوك.. هل تختفي "الإعجابات"؟

تسعى شركة فيسبوك عبر تجربة جديدة إلى التقليل من أهمية "الإعجابات" في المحتوى على شبكتها الاجتماعية، بحسب ما أعلنته الشركة يوم الخميس.

وقالت فيسبوك إنها ستبدأ الجمعة في أستراليا تجربة لإخفاء عدد الإعجابات التي يحصل عليها المحتوى وعدد مرات المشاهدة بالنسبة لمحتوى الفيديو، وقصرها على المستخدم صاحب المحتوى فقط.

وتضغط منظمات غير ربحية منذ سنوات على فيسبوك للتوقف عن إعطاء أولوية لعدد الإعجابات لأنها تؤثر سلبا على احترام الناس لأنفسهم، إذ أنها تجعل المستخدمين في قلق دائم على عدد الإعجابات، أو تجعلهعم يفرضون رقابة ذاتية على المحتوى أي نشر المحتوى الذي يمكن أن ينال أكبر عدد من الإعجابات.

وقال جيمي رايمو، المتحدث باسم فيسبوك: "سنحاول فهم ما إذا كان هذا التغيير سيحسن تجارب الناس"، مضيفا: "نريد أن يكون الموقع مكانا يشعر فيه الناس بالراحة للتعبير عن أنفسهم".

جيم شتاي، الرئيس التنفيذي لشركة "سينس سينس ميديا"، قال بحسب نيويورك تايمز، إن عدد الإعجابات تؤثر سلبا على احترام الأطفال والمراهقين لأنفسهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن استغلال الإعجابات للترويج للمحتوى العنيف ونظريات المؤامرة عبر الشبكة الاجتماعية.