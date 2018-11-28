تجربة وسيلة منع حمل على الرجال

يختبر باحثون في المعهد القومي لصحة الطفل والتنمية البشرية الأميركي (NICHD) هلاما يعمل بمثابة وسيلة لمنع الحمل من خلال تقليل عدد الحيوانات المنوية.

ويعمل المعهد، التابع للمعهد القومي للصحة، على تسجيل 400 زوج في عدة مواقع حول العالم لاختبار مدى نجاح هذا الهلام في منع الحمل وتقبل الرجال له.

والهلام NES/T والاسم التجاري له (Nestorone) يحتوي على هرمون البروجستين وجرعة من هرمون التستوستيرون، ويضعه الرجل على الظهر والكتفين حيث يتم امتصاصه في الجلد.

وقال المعهد في بيان إن البروجستين يعمل على وقف إنتاج هرمون التستوستيرون الطبيعي في الخصيتين ويقلل إنتاج الحيوانات المنوية إلى مستويات منخفضة أو إلى الصفر.

وبحسب "مجلس السكان"، وهي منظمة بحثية غير ربحية قامت بإعداد العقار، فإن 85 مليون حالة حمل، تمثل 40 في المئة من حالات الحمل في العالم سنويا، تحدث من دون تخطيط لها.