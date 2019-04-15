تجمع المهنيين السودانيين: محاولة لفض 'اعتصام الدفاع'

قال تجمع المهنيين وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان إن هناك محاولة تجري الاثنين لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.

ودعا التجمع المواطنين في بيان نُشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "التوجه فورا إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".

وطالب المتظاهرون السودانيون الأحد الجيش بتسليم السلطة الى حكومة مدنية "فورا" وتقديم الرئيس المخلوع عمر البشير للعدالة، في حين دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الاحزاب السياسية إلى التوافق على "حكومة مدنية" ترأسها شخصية "مستقلة"، معلنا سلسلة إجراءات في محاولة لطمأنتهم.

وبعد ثلاثة أيام من إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما، لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

ويطلب تجمع المهنيين السودانيين من المتظاهرين مواصلة الاعتصام حتى "تحقيق أهداف الثورة".