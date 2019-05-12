تجمع المهنيين: هناك مخطط لفض الاعتصام

قال تجمع المهنيين السودانيين الأحد، إن قوات تابعة للاستخبارات العسكرية اعتدت على بعض مسؤولي الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم.

وأضاف بيان التجمع أن "عناصر الاستخبارات وبعض بقايا الفلول" منعوا وصول الاحتياجات الأساسية لساحة الاعتصام أمام مقر القيادة.

ولا يزال المتظاهرون السودانيون يواصلون اعتصامهم، مطالبين بأغلبية مدنية في المجلس السيادي المختلط الذي توافقت عليه القوة الثورية والمجلس العسكري.

ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات "هي جزء من جزء من مخطط ومحاولات عدة لفض الاعتصام"، مهددا في ذات الوقت باللجوء لخيارات التصعيد السلمي.

ودعا التجمع المواطنين للخروج في مواكب والتوجه لساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الأركان للدفاع عن الثورة.

ونفى المجلس العسكري السوداني أن تكون القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية حاولت فض الاعتصام بالقوة.

وأشار المجلس إلى أن "مجموعات قامت بإغلاق جزء كبير من شارع النيل ... الأمر الذي يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا علي أمنهم و سلامتهم".