4 طرق لبشرة نضرة

بعد 22 عاما قضتها خبيرة التجميل تشيلسي لويس بين نجوم الفن، تقدم أربع نصائح للحفاظ على نضارة البشرة بأساليب غير تقليدية.

الإبر الدقيقة على الشفاه

تستخدم لويس الإبر الدقيقة لوخز الشفاه، إذ تستخدم نحو 12 إبرة للحصول على مظهر لامع وممتلئ وناعم للشفاه.

الثلج

تقول لويس إن الثلج يعد أحد أفضل الأساليب لتنشيط البشرة المتعبة، وتقوم هذه الطريقة على ملئ الحوض بالمياه الباردة ومكعبات الثلج، ثم غسل الوجه من 15 إلى 20 مرة قبل أن تضع المرأة مستحضرات التجميل.

مضمضة الزيت

تنصح لويس بمضمضة الفم بملعقة من زيت جوز الهند في الصباح على معدة فارغة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، وذلك قبل غسل الأسنان.

وتقول لويس إن الاستمرار على هذه العادة بشكل يومي يشد بشرة الوجه، بالإضافة إلى أن الزيت مضاد للبكتيريا والأكسدة، ويرفع مستوى الطاقة في الجسم، ويبيض الأسنان وينقي البشرة من الشوائب وحب الشباب، والطفح الجلدي.

ولفتت خبيرة التجميل إلى أن هذا الروتين قد يسبب ألما في نصف الوجه السفلي بسبب تمرين العضلات السفلية للوجه أثناء المضمضة لوقت ما.

الموجات فوق الصوتية

لا تستخدم الموجات فوق الصوتية الآن للكشف على الأجنة في بطون أمهاتهم فقط، فلقد تنامت استخداماتها خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تكنولوجيا فعالة في مقاومة علامات السن المتقدم.

تستخدم الموجات فوق الصوتية في عمليات HIFU لشد بشرة الوجه والجلد المترهل في الرقبة.

وتنشط هذه الطريقة معدلات إفراز الكولاجين الجديد، مما يؤدي إلى الحصول على مظهر أكثر تماسكا للوجه والبشرة بشكل عام.