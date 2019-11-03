تجنبا لوقوع أسرارك في أيدي الآخرين.. احم حساب واتساب بالبصمة

يعتبر وقوع الهاتف في يد غيرك، فضلا عن فتحهم لتطبيق واتساب، مصدر قلق للكثير من الناس.

وتجنبا للكشف عن المحادثات وأمورك الأكثر شخصية التي لا تود أن يطلع عليها أحد، فإن هناك طرقا، لحسن الحظ، لتأمين حسابك الخاص على تطبيق واتساب.

موقع "The Next Web" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، نشر تقريرا يستعرض فيه كيفية إغلاق واتساب إما ببصمة الإصبع أو الوجه.

يذكر أن شركة واتساب قد أتاحت إغلاق التطبيق ببصمة الإصبع أو ببصمة الوجه مؤخرا، وقد أتيحت الخاصية لأنظمة iOS في فبراير الماضي، بينما أتيحت لأنظمة أندرويد السبت.

وإليك الطريقة لأنظمة أندرويد:

- افتح واتساب

- اذهب إلى Settings ثم Account ثم Privacy ثم Fingerprint Lock.

- افتح خاصية "Unlock with Fingerprint toggle"

فيديو يوضح طريقة التفعيل:

عند تفعيل هذه الخاصية، سيقوم الجهاز بالتحقق من وجهك باستخدام Face ID أو بصمة الوجه في كل مرة تفتح التطبيق.

فيما يلي كيفية تفعيل خاصية بصمة الوجه أو Face ID على نظام iOS، (إذا كان لديك Touch ID على الهاتف، فاتبع نفس الطريقة القادمة).

- افتح واتساب

- اذهب إلى Settings ثم Account ثم Privacy ثم Screen lock.

- فعل خيار Require Face ID

وهذا فيديو يوضح طريقة التفعيل: