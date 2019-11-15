خبراء: توقف فورا عن استخدام منافذ الشحن العامة.. هذا ما عليك فعله

من منا لا يضطر إلى شحن الهاتف المحمول في الأماكن العامة، عندما ينفد الشحن من الهاتف، وتكون مضطرا أحيانا لاستعمال محطات الشحن لأنك تحتاج إلى هاتفك.

المحامي العام لمقاطعة لوس أنجلوس حذر مؤخرا المسافرين من استخدام منافذ شحن الهواتف USB في الأماكن العامة مثل المطارات والفنادق لأنها قد تحتوي على برامج خبيثة.

وقال في بيان إن بالإمكان اختراق هذه المنافذ بوضع برامج خبيثة فيها أو في كابلات USB التي قد تترك في هذه المحطات.

وقال إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى قفل الأجهزة أو نقل بيانات منها أو سرقة كلمات المرور.

موقع zdnet.com في تقرير عن الموضوع أوضح أيضا أنه يمكن زرع أجهزة كمبيوتر متناهية الصغر وبرامج خبيثة داخل هذه الكابلات للتجسس والقيام بأعمال قرصنة.

وقال إن مشكلة الشحن عن طريق منافذ USB هي أنها مصممة لنقل الطاقة والبيانات معا، لذلك فقد تظن أن هاتفك يتم إعادته للحياة فقط، ولكنك قد تكون ضحية إذا كان المنفذ وسيطا لنقل برامج خبيثة.

الباحث مايك غروفر عرض مقطع فيديو يبين كيفية وضع رقاقة خبيثة في كابل USB تتيح تحكم هاتف ذكي في حاسب موصل بهذا الكابل.

وبعد ذلك استعمل هاتفه للاتصال بالكمبيوتر وقام بتشغيله عن بعد وزيارة صفحة خبيثة مكنته من سرقة كلمة المرور.

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