الإبلاغ عن مشاكل "خطيرة" في هواتف أيفون

أبلغ عدد من مستخدمي أجهزة أيفون عن مشاكل وصفوها بـ"الخطيرة" تتعلق بالبطارية، بحسب تقرير نشره موقع "فوربس" الإلكتروني.

وأوضح التقرير أن الشكاوى من بطارية أيفون زاد عددها من المستخدمين بعد التحديث الأخير لنظام (iOS 13.1.3)، وأشار بعضهم إلى انخفاض كفاءة البطارية وقدرتها التشغيلية 25-30 في المئة عند استخدام الكاميرا.

واشتكى مستخدمون من أن البطارية نفدت معهم أو قاربت على ذلك بعد ساعتين من الاستخدام للجهاز، وحتى البعض اشتكى من أنها انخفضت 30-40 في المئة رغم عدم استخدام الجهاز.

ولم تقتصر الشكاوى من المستخدمين على نفاد البطارية فقط، إذ أشار بعضهم إلى أن حراراتها ترتفع بشكل غير طبيعي حتى عند عدم استخدام الجهاز.

وينصح التقرير مالكي أجهزة أيفون بعدم التحديث لنظام التشغيل (iOS 13) والبقاء على ما هم عليه حتى تنتهي آبل من تحديثاتها للنظام الذي أطلقته مطلع الخريف.

وبعد إطلاق (iOS13) بفترة وجيزة كانت الشركة قد أعلنت عن اكتشافها ثغرة أمنية لبعض الأجهزة التي تستخدم لوحات مفاتيح تابعة لتطبيقات خارجية، والتي تتيح لتطبيقات لوحات المفاتيح الولوج لكامل الجهاز من دون الحاجة لموافقة من المستخدم.

وطرحت الشركة بعد ذلك تحديثا جديدا للنظام لمعالجة الخلل وإصلاح الثغرة التي يمكن أن تتسبب بها استخدام مثل هذه التطبيقات.

المصدر: فوربس