تحديد موعد لمثول مولر أمام مجلس النواب

سيدلي المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية روبرت مولر بشهادة أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب في 15 أيار/مايو الجاري، حسب ما قال عضو اللجنة ديفيد سيسيليني.

وقال سيسيليني لشبكة "فوكس نيوز" الأحد إنه تم التوصل لموعد "مبدئي" لجلسة الاستماع إلى مولر، بعد اتفاق مع ممثل للمحقق الخاص.

وأشار النائب الديمقراطي إلى أنه "لن يكون ضمان نهائي" حيال موعد الجلسة "حتى يأتي (ذلك) اليوم".

وبعد تحقيق دام 22 شهرا على الأقل سلم مولر في 22 آذار/مارس تقريرا لوزير العدل ويليام بار.

ولم يجد مولر أدلة على تواطؤ بين أفراد في حملة الرئيس دونالد ترامب ومواطنين روس رغم العديد من الاتصالات لكنه جمع كما كبيرا من الأدلة يقول إنها أظهرت أن الرئيس سعى لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي أو السيطرة عليه.

ولم يصل مولر إلى حد القول إن ترامب ارتكب جريمة لكنه أشار إلى أن الكونغرس يملك سلطة التعامل مع هذه القضية.