تحديد هوية انتحاريي تونس

كشفت السلطات التونسية السبت أنها حددت هوية الانتحاريين اللذين نفذا العمليتين الإرهابيتين يوم الخميس في العاصمة تونس.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، لوكالة الأنباء الرسمية، إنه تم تحديد هوية الانتحاري، منفذ عملية شارع شارل ديغول الإرهابية، وسط العاصمة تونس، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

واستهدف التفجير الانتحاري دورية أمنية مخلفا قتيلا في صفوف الأمنيين وأربعة جرحى.

وأكد السليطي أن التحقيقات في ملف التفجيرين الانتحاريين "تتقدم بشكل إيجابي".

يذكر أن المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أكد لوكالة الأنباء الرسمية في تونس الجمعة أنه تم التعرف على هوية منفذ العملية الإرهابية التي استهدفت مقر الوحدة الأمنية لمكافحة الإرهاب في منطقة القرجاني، دون الكشف عن تفاصيل أخرى حفاظا على سرية الأبحاث.