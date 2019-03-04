عرض 'تحدي الثيران' في السعودية

لأول مرة يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في السعودية فقرة "تحدي الثيران".

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان صورا للتحدي الذي يتطلب الصمود على ظهور الثيران لأطول فترة ممكنة.

وقالت صحيفة عكاظ في تقرير بعنوان "صراع الثيران في مهرجان الإبل" إن فرقة أميركية تنفذ عرضا بمشاركة 150 ثورا لأول مرة خارج الولايات المتحدة.

وتداول مغردون مقطعا لأحد المشاركين في تحدي الثيران وهو يلبس غطاء الرأس التقليدي للرجال في السعودية أثناء ركوبه على ثور.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض يشهد ازدحاما من قبل الخليجيين أو الشخصيات الأجنبية التي اجتذبها المهرجان.

وبدأ المهرجان في الأسبوع الأول من شباط/ فبراير ويستمر حتى 19 آذار/ مارس.

وتداول آخرون مقطعا لبعض لمشاركين في تحدي الثيران وهم يركبون الإبل.