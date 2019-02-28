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تكنولوجيا

تحذيرات من عودة 'مومو' القاتل

شخصية تحدي "مومو"

أطلقت تحذيرات كثيرة على الإنترنت من عودة تحدي "مومو" القاتل، الذي ارتبط بعدد من حالات الانتحار في العالم.

وجاءت التحذيرات من التحدي الذي انتشر في الربع الأخير من العام الماضي، بعد العثور على فيديوهات يفترض أنها ملائمة للأطفال، تتضمن مقاطع من التحدي.

وعثر على فيديوهات موجودة على "يوتيوب" و"يوتيوب كيدز" استطاعت تخطي الحظر على تحدي "مومو" بدمج مقاطع منه داخل مقاطع لا تمنعها يوتيوب في العادة.

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ويقوم تحدي "مومو" بتوجيه الشخص لتنفيذ خطوات معينة ربما تنتهي بانتحار الشخص نفسه أو قتل أحد من عائلته أو أصدقائه.

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ويتخذ "مومو" شخصية تشبه الطائر بعيون جاحظة من دون جفون وبشعر أسود.

ودعت التحذيرات إلى متابعة ما يشاهده الأطفال على الإنترنت والتنبه لأي أعراض غريبة يمكن أن تطرأ على المراهقين الذين تستهدفهم هذه التحديات.

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