تحذير أميركي: لا تغسل الدجاج

دعت وكالة صحية أميركية تابعة للحكومة إلى اتباع نصائح معينة عند شراء وطبخ الدجاج النيء، لتجنب الإصابة بأمراض التسمم الغذائي.

وقالت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة إن الدجاج النيء عادة ما يكون ملوثا بببكتريا ضارة مثل السالمونيلا والكلوستريديوم.

وأوضحت أن تناول الدجاج غير المطبوخ جيدا أو أية أطعمة ومشروبات أخرى ملوثة بهذا الدجاج النيء أو عصارته يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.

وقالت إن هذه النصائح يمكن أن تقي من الإصابة بالتسمم الغذائي: