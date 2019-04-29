تحذير أميركي: لا تغسل الدجاج

دعت وكالة صحية أميركية تابعة للحكومة إلى اتباع نصائح معينة عند شراء وطبخ الدجاج النيء، لتجنب الإصابة بأمراض التسمم الغذائي.
وقالت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة إن الدجاج النيء عادة ما يكون ملوثا بببكتريا ضارة مثل السالمونيلا والكلوستريديوم.
وأوضحت أن تناول الدجاج غير المطبوخ جيدا أو أية أطعمة ومشروبات أخرى ملوثة بهذا الدجاج النيء أو عصارته يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.
وقالت إن هذه النصائح يمكن أن تقي من الإصابة بالتسمم الغذائي:
- ضع الدجاج في الأكياس المجهزة للاستعمال مرة واحدة قبل وضعه في عربة التسوق أو الثلاجة لمنع وصول عصارة الدجاج إلى الأطعمة الأخرى.
- اغسل يديك بماء دافئ وصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد التعامل مع الدجاج.
- لا تغسل الدجاج النيء لأن عصارة الدجاج (أثناء الغسيل) قد تنتشر في المطبخ وتلوث الأطعمة الأخرى والأواني.
- خصص لوح تقطيع للدجاج النيء.
- لا تضع طعاما مطبوخا أو منتجات طازجة على طبق أو لوح تقطيع أو أي سطح آخر سبق أن وضع عليه دجاج نيء.
- اغسل ألواح التقطيع والأواني والأطباق بالماء الساخن والصابون بعد إعداد الدجاج وقبل تحضير ما سيليه من أطعمة.
- استخدم ميزان حرارة (ترمومتر) للتأكد من طهي الدجاج حتى درجة حرارة داخلية آمنة تبلغ حوالي 75 سيليزية.
- في حال طبخ الدجاج النيء المجمد في وجبة ستطهى في المايكروويف، تعامل معها باعتبارها دجاجا نيئا طازجا. اتبع تعليمات الطبخ بعناية لمنع التسمم الغذائي.
- في حال اعتقادك أن الدجاج الذي تم تقديمه لك في مطعم أو في أي مكان آخر غير مطبوخ بالكامل، اطلب طهيه مزيدا من الوقت.
- ضع ما تبقى من دجاج في الثلاجة أو المبرد خلال ساعتين (أو خلال ساعة واحدة إذا كانت درجة الحرارة في الخارج أعلى من 32 درجة سيليزية).