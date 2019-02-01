تحذير أميركي لحزب الله اللبناني

حذر مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا الجمعة حزب الله اللبناني من استغلال تولي وزارة الصحة لتحويل الأموال إلى المؤسسات التابعة للجماعة الشيعية المسلحة.

وتحدث بيلينغسليا إلى الصحافيين المحليين في مقر السفارة الأميركية في بيروت. ونقلت عنه صحيفة ديلي ستار الناطقة بالإنكليزية قوله "إذا رأينا أن حزب الله يستغل الوزارات لنقل الأموال وجداول أعمال إرهابية أخرى، عندها ستكون هناك مشاكل كبيرة".

لكن المسؤول رفض توضيح طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الخزانة الأميركية في تلك الحالة.

وتأتي تصريحات بيلينغسليا بعد يوم على اتفاق الفصائل السياسية في لبنان على تشكيل حكومة جديدة، لحزب الله ثلاث حقائب وزارية فيها بما في ذلك وزارة الصحة.

وكسر التطور مأزقا استمر تسعة أشهر وعمق المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد.