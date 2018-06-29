تحذير أميركي من السفر لتركيا

جددت الولايات المتحدة تحذيرها الأميركيين من السفر إلى تركيا، إذ دعتهم مجددا إلى إعادة النظر في السفر إليها بسبب الإرهاب والاعتقالات التعسفية، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

وأشار البيان إل زيادة المخاطر في عدد من المناطق، ونصحت الوزارة المواطنين بعدم السفر إلى المناطق المحاذية للحدود التركية السورية، وإلى 15 محافظة جنوبية شرقية، من بينها هاكاري وغازي عنتاب وديار بكر، بسبب مخاطر الإرهاب.

وقالت الوزارة إن المنظمات الإرهابية تستهدف السياح الغربيين والمغتربين بهدف الاختطاف والاغتيال.

وأشارت إلى أن الإرهابيين قد يستهدفون المواقع السياحية ومراكز النقل ومراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية والفنادق والنوادي والمطاعم وأماكن العبادة والحدائق والمناسبات الرياضية والثقافية المهمة والمؤسسات التعليمية والمطارات، والأماكن العامة الأخرى.

وأضاف البيان أنه في ظل حالة الطوارئ، اعتقلت تركيا عشرات الآلاف، من بينهم أميركيون، يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية مزعومة، "استنادا إلى أدلة ضعيفة أو سرية، وأسس يبدو أنها ذات دوافع سياسية"، وأشار إلى أنه تم حظر سفر أميركيين، أي أنهم لم يتمكنوا من مغادرة تركيا.