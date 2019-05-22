تحذير: الحرارة قد تصل 15 فوق المعدل

تشهد منطقة الشرق الأوسط، من مصر غربا إلى العراق شرقا، ومن تركيا شمالا إلى الأردن جنوبا، موجة حارة وصفها خبراء الطقس بالخطيرة، وحذرت منها دوائر الأرصاد في عدة بلدان.

وقالت شبكة "أكوا ويذر" المتخصصة بأخبار الطقس إن درجات الحرارة قد تصل 15 درجة مئوية فوق المعدل السنوي، وتبقى كذلك لعدة أيام.

وبدأت الموجة الحارة في شمال إفريقيا وانتقلت من السواحل الليبية إلى المصرية وصولا إلى القاهرة، وتتمدد شمالا وشرقا وصولا إلى تركيا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من أن الموجة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها الخميس، وقد تبلغ درجة الحرارة في القاهرة 45، ودعت المصريين للحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة.

ووصلت درجة الحرارة في القاهرة إلى 42 الأربعاء. علما أن اليوم ذاته العام الماضي شهد درجة حرارة أعلى قليلا وصلت 44، أما المعدل النسوي الطبيعي فيبلغ 33.

الأرصاد الجوية الفلسطينية، من ناحيتها، قالت إن الجو يكون شديد الحرارة وجافا، وحذرت من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وفي إسرائيل، تبلغ درجة الحرارة في تل أبيب 42 الجمعة.

أما في لبنان وسوريا فلن تبلغ درجات الحرارة هذا المستوى، لكنها ستكون أعلى من المعدل السنوي وسببا محتملا لإصابات. وتبلغ درجة الحرارة في بيروت 34 الجمعة. أما في مناطق جنوب تركيا فقد تصل درجة الحرارة 38.

وبينما تنخفض درجات الحرارة في لبنان وسوريا وجنوب تركيا السبت، تنتقل الموجة الحارة إلى العراق والسعودية.

وقالت "أكوا ويذر" إن القيام بأنشطة خارج المنزل قد يؤدي إلى الإرهاق والإصابة بضربات شمس وربما الجلطة. ونصحت بشرب الكثير من الماء وارتداء ملابس خفيفة بيضاء أو بألوان فاتحة واللجوء إلى الظل قدر الإمكان.