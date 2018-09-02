تحذير دولي: المدنيون يدفعون ثمن الاشتباكات في طرابلس

دعت منظمة الأمم المتحدة "جميع الأطراف في ليبيا" إلى وقف الأعمال القتالية فورا والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في الماضي.

وأدان الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش في بيان استمرار العنف في العاصمة طرابلس ومحيطها، والقصف العشوائي الذي تلجأ إليه جماعات مسلحة.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من تصاعد حدة الاشتباكات بشكل يعرض حياة المدنيين للخطر.

وقالت المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية ازدادت منذ اندلاع القتال الأسبوع الماضي في مراكز الاحتجاز التي تضم نحو ثمانية آلاف لاجئ وطالب لجوء ومهاجر.

وتشير آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة الليبية إلى أن المعارك في العاصمة أوقعت 40 قتيلا وأكثر من مئة جريح منذ الاثنين الماضي، وأن معظم الضحايا مدنيون.

هذا وعلق مطار العاصمة طرابلس رحلاته بسبب الاشتباكات الدائرة في محيطه.