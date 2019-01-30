تحرك جديد في الكونغرس بشأن السعودية

يسعى مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مجددا لتمرير قرار لإنهاء دعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويتوقع أن تكلل هذه الخطوة بنجاح أكبر من التحرك السابق في مجلس الشيوخ الذي انتهى بالموافقة على قرار بهذا الخصوص الشهر الماضي.

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ويعتزم كل من السيناتور الجمهوري مايك لي والسيناتور الديمقراطي كريس ميرفي والسيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين، والنائبين الديمقراطيين رو خانا ومارك بوكان عقد مؤتمر صحافي الأربعاء لعرض التشريع.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على قرار بخصوص صلاحيات الحرب المرتبطة باليمن بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 صوتا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وسط مشاعر غضب إزاء السعودية ليس فقط بسبب سقوط قتلى مدنيين في اليمن ولكن أيضا لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا. وهدد الرئيس ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع التشريع.

لكن ذلك الإجراء لم يمض قط إلى ما هو أكثر من ذلك لأن الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب حينذاك لم يسمحوا بإجراء تصويت قبل نهاية العام.

وأصبح الديمقراطيون الآن أغلبية في مجلس النواب لكن الجمهوريين عززوا تفوقهم في مجلس الشيوخ بمقعدين إضافيين إذ يشغلون 53 مقعدا مقابل 47 مقعدا للجمهوريين. ويتيعن حصول التشريع على موافقة الثلثين في المجلسين ليبطل فيتو ترامب.