تحطم الطائرة الإثيوبية.. بوينغ تعلق

قالت شركة بوينغ الاثنين إن التحقيق في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة وهو 737 ماكس 8 وذلك استنادا للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن.

وقال متحدث باسم بوينغ في بيان أرسله إلى وكالة رويترز بالبريد الإلكتروني "السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".

وقررت سلطات تنظيم الطيران في الصين الاثنين منع قرابة 100 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 8 تشغلها شركات طيران صينية من التحليق أي أكثر من ربع الأسطول العالمي من هذه الطائرات وذلك بعد تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد.

وكانت تحطمت طائرة أخرى من الطراز ذاته في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أثناء رحلة داخلية في إندونيسيا في بحر جاوة ما أودى بحياة 189 راكبا.

ويعد هذا الطراز من طائرات بوينغ الأكثر مبيعا لديها، إذ أنه يعتمد على تقديم أفضل تكنولوجيا صناعة الطيران والتي تخفض من استهلاك الطائرة للوقود مقارنة مع الطائرات الأخرى.