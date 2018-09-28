تحطم أول طائرة شبح إف-35

تحطمت طائرة شبح اف-35 أميركية في حادث أثناء مهمة تدريبية في شرق الولايات المتحدة الجمعة، في حين تم إنقاذ الطيار.

ويبدو أن الحادث هو الأول لهذه الطائرة الأغلى في التاريخ، غداة أولى طلعاتها القتالية في أفغانستان.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن الطائرة التابعة لمشاة البحرية "المارينز" تحطمت خارج القاعدة الجوية للمارينز في بوفورت في ساوث كارولينا.

وأشار مكتب شرطة بوفورت إلى إخراج الطيار سالما فيما يجري حاليا تقييم وضعه الصحي.

وتبلغ كلفة كل طائرة من هذا الطراز نحو 100 مليون دولار.

والخميس، نفذت طائرات إف-35 الأميركية أولى طلعاتها القتالية في ولاية قندهار في أفغانستان واستهدفت مواقع لحركة طالبان بمشاركة أكثر من طائرة أقلعت من سفينة الهجوم البرمائية "يو إس إس أسيكس".

وتعد طائرات إف-35 التي بدأ العمل عليها بداية تسعينيات القرن الماضي أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأميركي إذ تقدر كلفة المشروع بحوالي 400 مليار دولار مع هدف تصنيع 2500 طائرة في العقود المقبلة.

وإذا ما حسبت كلفة خدمة وصيانة الطائرات على امتداد عمرها حتى 2070، يتوقع أن تصل كلفة البرنامج الإجمالية إلى 1.5 ترليون دولار.

وتمتاز هذه الطائرات بأنها مزودة بتكنولوجيا خفية تجعل أجهزة الرادار عاجزة عن رصدها، وتفوق سرعتها سرعة الصوت، إضافة إلى رشاقتها في التحليق، واحتوئها أجهزة استشعار كثيفة تزود الطيارين بقدر لا مثيل له من المعلومات.

المصدر: أ ف ب