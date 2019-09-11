تحطم طائرة شحن بولاية أوهايو الأمريكية

قال مسؤول بسلطة ميناء توليدو إن طائرة شحن تحطمت أثناء اقترابها من مطار المدينة الواقعة في ولاية أوهايو، حيث اشتعلت فيها النيران بعد ارتطامها بسيارات متوقفة غير مأهولة.

وذكرت السلطات أن الحادث وقع حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي شرق مطار "توليدو إكسبرس" عند ورشة لإصلاح السيارات.

اصطدمت الطائرة بعدة مركبات غير مأهولة أمام الورشة التي لا تبعد كثيرا عن طريق "أوهايو تيرنبايك" السريع.

قال جو روتردام، مدير عمليات المطار، إن الحطام يتضمن قطعا من الطائرة تناثرت في حقل كبير.



وأضاف أنه يعتقد أن شخصين كانا على متن الطائرة.



لم يتضح مصيريهما، ولا تزال عمليات البحث عنهما جارية.