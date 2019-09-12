تحطم طائرة على طريق سريعة في ولاية ميريلاند الأميركية

تحطمت طائرة صغيرة في طريق سريعة بولاية ميريلاند الخميس بعد ما أساء الطيار تقدير الهبوط.

وقد تسبب الحادث في وقوع إصابات، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

وقال الناطق باسم مقاطعة برينس جورج مارك برادي في تغريدة إن الطائرة هبطت على "رووت 50" بالقرب من مطار "فري واي" في مدينة باوي.

وقال رجال إسعاف ان الطائرة اصطدمت بعربة في الجزء الشرقي من الطريق السريعة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح، اثنان كانا على السيارة ونقلا إلى المسشتفى، فيما رفض الطيار ورفيقه تلقي العلاج.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر الطائرة وهي ملقاة في الطريق السريعة

ويعتقد المحققون أن الطيار كان يحاول الهبوط في المطار القريب من الطريق السريعة لكنه أساء التقدير.

تسبب الحادث في إغلاق جزئي للطريق السريعة في كلا الاتجاهين، وإبطاء حركة المرور.