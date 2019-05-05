تحطم طائرة تابعة للجيش الفنزويلي

قالت وزارة الدفاع الفنزويلية في بيان إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت قرب العاصمة كراكاس صباح السبت مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم سبعة أشخاص.

وأضافت الوزارة أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة من كراكاس إلى ولاية كويديس بوسط غرب البلاد عندما "سقطت على الأرض".

وقالت إن السلطات تحقق في سبب تحطم الطائرة.

وكان الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو يزور كويديس السبت لحضور تدريبات للجيش، وقال خلال كلمة تلفزيونية إنها أظهرت استعداد الجيش الفنزويلي للتصدي لما وصفه بالتهديد الذي تمثله الولايات المتحدة.