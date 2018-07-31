تحطم طائرة مدنية شمال المكسيك

أظهرت لقطات تلفزيونية أن طائرة تابعة لشركة أيرومكسيكو سقطت في ولاية دورانجو بشمال المكسيك الثلاثاء وقال حاكم الولاية إن الحادث وقع قرب مطار.

وقالت شركة الخطوط الجوية المكسيكية على تويتر تقول إنها على علم بتقارير عن تحطم طائرة في دورانجو وتسعى للتحقق من المعلومات.

وكانت 97 راكبا على متن الطائرة، بالإضافة إلى طاقم مكون من أربعة أشخاص.

وأصيب نحو 80 شخصا في الحادث، حسب ما ذكرت سلطات الحماية المدنية في دورانجو.

ونشر مغردون مقطع فيديو للطائرة بعد سقوطها:

Mexico Plane Crash:

- Aeromexico flight 2432 crashes in Durango, Mexico

- 101 people on board

- Governor says no deaths, but injuries reported

- Crash occurred shortly after takeoff

- Plane was an Embraer 190 pic.twitter.com/CfVRUHvu0L — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 31, 2018

ولم ترد أية تقارير عن قتلى حتى الآن.