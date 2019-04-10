تحطم مروحية للشرطة شمال غرب إيران

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن مروحية تابعة للشرطة تقل عددا من قوات حرس الحدود إلى موقعها شمال غرب البلاد تحطمت، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.



وذكر التقرير أن الحادث وقع ظهر الأربعاء في محافظة أذربيجان غرب البلاد، في منطقة دالامبر الجبلية، بالقرب من مدينة أورميا القريبة من الحدود مع تركيا.



ونقلت الوكالة عن نائب محافظ أذربيجان، علي مصطفوي، قوله إن ثمانية أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث.



وقال رئيس قسم مروحيات الشرطة الإيرانية، الجنرال حسين علي مستجيران، إن الحادث ناجم عن خلل فني.



وكثيرا ما يلقى باللائمة في حوادث الطائرات على أسطول إيران المتهالك الذي يخضع للعقوبات الدولية بسبب طموحات طهران النووية.