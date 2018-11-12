تحطم مقاتلة أميركية في بحر الفلبين

تحطمت الاثنين مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية انطلقت من حاملة الطائرات "يو أس أس رونالد ريغن" في منطقة تقع شمال شرق الفلبين.

وأعلن الأسطول الأميركي السابع في بيان أن طياري المقاتلة تمكنا من القفز قبل سقوطها، مشيرا إلى أن طائرة إغاثة انتشلتهما من الماء فورا وأعادتهما إلى حاملة الطائرات. وقال البيان إن الطيارين في حالة جيدة.

وأوضح البيان أن الطائرة العسكرية وهي من طراز F/A-18 Hornet شهدت مشكلة ميكانيكية خلال عمليات روتينية في بحر الفلبين، مشيرا إلى أن تحقيقا يجري لمعرفة سبب الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو ثاني حادث تحطم على صلة بحاملة الطائرات "يو أس أس رونالد ريغن" في شهر واحد. ففي منتصف تشرين الأول/أكتوبر تحطمت مروحية من طراز MH-60 بعد وقت قصير على إقلاعها ما أدى إلى إصابة 12 من البحارة بجروح غير قاتلة.