تحطم مقاتلة إيرانية ومقتل قائدها

تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز "إف-5" في جنوبي البلاد الأحد ما أسفر عن مقتل الطيار.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية أن المقاتلة المستخدمة لأغراض التدريب تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مدينة دزفول في محافظة خوزستان الإيرانية.

وقتل الطيار بينما نجا مساعده وتم نقله إلى المستشفى.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث.

واشترت إيران مقاتلاتها من طراز "إف-5" من الولايات المتحدة قبل استلام الخميني الحكم منذ 40 عاما، ولا يزال لديها 48 طائرة في الخدمة، وفق آخر التقديرات.

وكانت إيران قدمت الأسبوع الماضي ما وصفتها بطائرة إيرانية جديدة أطلقت عليها اسم "كوثر"، لتعود وتعترف أن "كوثر" هي طائرة "إف-5" التي خرجت من الخدمة في العديد من الدول لكن ببعض التحسينات.

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