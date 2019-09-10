تحقيقات قضائية أميركية حول ممارسات غوغل "الاحتكارية"

أعلن كين باسكتون، المدعي العام في تكساس، الاثنين، عن ائتلاف للادعاء العام للتحقيق ضد غوغل يتعلق بمكافحة الاحتكار.

ويضم التحقيق مدعين عامين من 48 ولاية فيما فضلت كاليفورنيا وألاباما عدم المشاركة في التحقيق وفق تقرير نشرته واشنطن بوست.

وأضاف باكستون أن التحقيق في ممارسات الاحتكار سيركز على سوق الإعلانات الرقمية، والذي تحقق غوغل منه قرابة 48 مليار دولار، أي حوالي 75 في المئة من سوق الإعلانات الرقمية.

وأشار مدعون عامون مشاركون في الائتلاف إلى أن الاتهامات لغوغل تشمل التحقيق في الوضع المهيمن للشركة في سوق الإعلانات وباحتمالية استغلال معلومات المستخدمين وبياناتهم.

وقالت المدعي العام في فلوريدا أشلي مودي إن غياب السوق الحرة والمنافسة وحتى مجانية بعض الخدمات فإنها ستضر بالمستخدم بطريقة أو بأخرى، وفق تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي".

وأضافت "هل هناك أي شيء مجاني إذا كنا نقدم لهم مزيدا من البيانات الشخصية؟".

ورفضت غوغل التعليق على الأمر، وأشارت في بيانات سابقات أنها تعمل مع جميع الجهات الرسمية المسؤولة.

ويواجه عملاق البحث غوغل اتهامات وتحقيقات أخرى من هيئات رقابة فيدرالية تتعلق بمنتجاتها وهيمنتها في شبكة الإنترنت والإعلانات والتي تعتبر غير تنافسية على الإطلاق.