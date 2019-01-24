ذكرت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، الخميس، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكان خاشقجي يكتب في صحيفة واشنطن بوست، ودأب على انتقاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقتله عملاء سعوديون وقطعوا أوصاله في قنصلية المملكة بإسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، مما أثار غضبا دوليا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغل، قال في وقت سابق الخميس إنه حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.

وقالت كالامارد لرويترز في بيان بالبريد الإلكتروني: "سأقود تحقيقا دوليا مستقلا في مقتل الصحفي السعودي السيد جمال خاشقجي، وسأبدأ بزيارة لتركيا من 28 يناير حتى الثالث من فبراير".

وأضافت أنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للرد على مقتل خاشقجي و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".

ومضت تقول "سأرفع ما أتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة 19 يونيو".

ولم يتضح بعد ما إذا كان خبراء آخرون سيشاركون في التحقيق، أو ما إذا كانوا طلبوا زيارة السعودية.

وكان المتحدث باسم النائب العام السعودي ذكر العام الماضي أنه جرى احتجاز 21 سعوديا في ما له صلة بالقضية، وجهت السلطات اتهامات لأحد عشر منهم وأحالتهم للمحاكمة.

وقال النائب العام هذا الشهر إنه يطالب بعقوبة الإعدام لخمسة من الأحد عشر المشتبه بهم.

وكالامارد أكاديمية فرنسية تعمل مديرة لقسم حرية التعبير العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك، وترفع تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف ولديها تفويض دولي في التحقيق في عمليات الإعدام.

المصدر: رويترز