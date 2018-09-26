تقرير يكشف هوية أحد المتهمين بتسميم سكريبال وابنته

كشف تقرير استقصائي الأربعاء هوية أحد المتهمين الروسيين بتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري الإنكليزية.

وكان المتهمان ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف نفيا أن يكونا من عناصر الاستخبارات العسكرية الروسية، وقالا في مقابلة لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية المدعومة من الكرملين، إنهما زارا المدينة البريطانية كسائحين.

التقرير الذي نشره موقع "بيلينغ كات" أورد معلومات تشير إلى أن الاسمين الذين عرفت بهما السلطات البريطانية ووسائل الإعلام الحكومية الروسية المتهمان مستعاران.

FROM HERO TO ZERO: Now we know who "Ruslan Boshirov" is. https://t.co/xBZ33HGkDV — Bellingcat (@bellingcat) September 26, 2018

ويقول التقرير إن الاسم الحقيقي للمتهم رسلان بوشيروف هو أناتولي تشيبيغا ويحمل رتبة عقيد في جهاز الاستخبارات الروسي "جي آر يو".

ويستند التقرير، الذي أكدت هيئة الإذاعة البريطانية صحته، على سجلات روسية عسكرية ومدنية.

ويوضح موقع "بيلينغ كات"، المختص بالتحقيقات الاقتصادية، أن تشيبيغا حاصل على أحد أرفع الأوسمة الرسمية الروسية وهو وسام "بطل الاتحاد الروسي" الذي يمنح لمواطنين روس تقديرا لخدماتهم للدولة.

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ويضيف الموقع أن مصادر عدة على معرفة بتشيبينغا أكدت هويته.

من هو تشيبينغا؟

وحسب التحقيق الاستقصائي فإن تشيبينغا ولد في الخامس من أيار/مايو 1979 في بلدة نيكوليفكا بالقرب من الحدود الروسية الصينية، والتحق بأحد الأكاديميات العسكرية في سن الـ 18.

بعد تخرجه في 2001 التحق تشيبينغا بالفرقة 14 بالقوات الخاصة الروسية والتابعة لجهاز الاستخبارات، وأرسل في عدد من المهام خلال فترة عمله بالفرقة إلى الشيشان.

ويشير موقع حكومي إلى أن تشيبينغا تلقى أكثر من 20 وساما أو جائزة خلال فترة خدمته، ومن بينها وسام "بطل الاتحاد الروسي" الذي حصل عليه في 2014 والذي يمنح من قبل الرئيس الروسي.

ويرجح التحقيق أن تشيبينغا حصل على الوسام بسبب مهمة نفذها في أوكرانيا.