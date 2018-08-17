تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا

خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" الجمعة التصنيف الائتماني لتركيا إلى "بي+"، في قرار هو الثاني من نوعه في غضون أربعة أشهر.

وقالت الوكالة إنها اتخذت قرارها هذا بسبب تدهور قيمة الليرة التركية خلال الأسبوعين الأخيرين واقتصاد البلاد التضخمي ومستويات الدين المرتفعة.



وأضافت في بيان "من وجهة نظرنا، إن الضعف الكبير لليرة له آثار مالية سلبية ... نحن الآن نتوقع أن ينكمش الاقتصاد في 2019".



وأوضح البيان أن "تخفيض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الشديدة لليرة التركية وما نتج عنها من تعديل حاد في ميزان المدفوعات سيؤدي إلى تقويض الاقتصاد التركي".



وتابع "نتوقع حدوث انكماش في العام المقبل. التضخم سيبلغ ذروته عند 22 في المئة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن ينخفض إلى أقل من 20 في المئة بحلول منتصف عام 2019".

يأتي ذلك فيما تعاني تركيا من أزمة اقتصادية جدية على خلفية احتجازها القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم بتهم "الإرهاب" و"التجسس" الأمر الذي أثار أزمة حادة في العلاقات الأميركية - التركية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين أتراك كما ضاعفت الرسوم الجمركية على واردات تركية.